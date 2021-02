머스크 "비트코인 가격 높은 것 같다"

[아시아경제 박병희 기자] 미국 전기차 업체 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 가상화폐 비트코인과 이더리움의 가격이 높은 것 같다는 의견을 밝혔다.

20일(현지시간) 주요 외신에 따르면 머스크는 대표적인 비트코인 회의론자이자 금 투자 옹호론자인 피터 시프의 트위터 글에 가상화폐 가격이 높다는 의견의 댓글을 달았다.

시프가 "금이 비트코인과 종래의 현금보다 낫다"고 밝히자 머스크는 "돈은 물물교환의 불편함을 피하게 해주는 데이터일 뿐이다. 그렇기는 하지만, 비트코인과 이더리움 가격은 높은 것 같다"고 밝혔다.

비트코인은 지난 6개월 동안 350% 폭등했다. 머스크는 비트코인 열풍에 여러 차례 불을 질렀다. 머스크는 지난 2일 "비트코인 지지자"라고 공개적으로 밝혔고, 테슬라는 지난 8일 15억달러 규모의 비트코인 구매 사실을 공시했다.

비트코인은 지난 16일 사상 처음으로 5만달러를 돌파했고 19일에는 시가총액 1조달러를 넘어섰다. 비트코인 가격은 2월 들어서만 64% 올랐다.

머스크는 19일에도 "비트코인 보유는 현금보다는 덜 멍청한 행동이다. 법정 화폐의 실질 금리가 마이너스일 때 단지 바보만이 (비트코인 등) 다른 곳을 쳐다보지 않는다"며 테슬라의 비트코인 투자 결정을 옹호했다.

