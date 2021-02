"요즘 핫하다길래"…'노란잠바 그 아저씨'도 클럽하우스 가입

[아시아경제 나한아 기자] 정세균 국무총리가 최근 인기를 끄는 오디오 채팅 기반의 사회관계망서비스(SNS) '클럽하우스'에 가입했다.

정 총리의 '클럽하우스' 계정 프로필은 노란색 민방위복을 입은 자신의 캐릭터를 걸고 '노란잠바(점퍼) 그 아저씨'라고 소개했다.

20일 총리실에 따르면 정 총리는 지난 15일 클럽하우스 계정을 만들었으며, 지난 19일에는 더불어민주당 정청래 의원이 만든 클럽하우스 대화방에 참여해 시민들과 1시간 넘게 대화하기도 했다.

정 총리는 20일 페이스북에 "요즘 핫하다고 소문이 났길래 밤 마실 삼아 한번 참여해봤다"라며 첫 이용 후기를 남겼다.

그는 "'정말 총리가 맞냐', '성대모사 아니냐'는 질문부터 부동산, 체육계 폭행 등 다양한 질문이 이어졌다"라며 "생각지 못한 질문과 반응에 조금 당황스러웠지만 새로운 경험이 즐거웠다"라고 전했다.

그러면서 "음성만을 통해 누구와도 격의 없는 대화를 나눌 수 있어 다른 어떤 SNS보다 더 쉽게 소통할 수 있다"라며 "많은 분들과 편한 소통할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

