文대통령-민주당 지도부 첫 간담회 “재난지원금 규모 늘리고 소득파악시스템 구축”

文대통령 "코로나19 진정되면 국민 위로 지원금 지급 검토"

신현수 민정수석 관련 내용은 논의 없어

[아시아경제 전진영 기자] 문재인 대통령과 더불어민주당 지도부가 19일 간담회를 갖고 4차 재난지원금과 관련해 의견을 교류했다. 이 자리에서 민주당 지도부는 재난지원금의 맞춤형 지원 규모를 대폭 늘려야 한다고 건의했고, 맞춤형 지원이 가능하도록 소득파악시스템을 구축할 것을 제안했다.

최인호 민주당 수석대변인은 이날 오후 국회에서 “청와대에서 진행된 당·청간 회의 결과에서 당 지도부는 재난지원금과 관련해 맞춤형지원 규모를 대폭 늘려야 한다는 내용을 건의했다”며 이같이 전했다. 최 수석대변인은 “이는 공적소득 이전을 강화하고 코로나19로 인한 불평등 완화와 사회 양극화 극복에 재난지원금이 긍정적 역할을 해야 한다는 취지”라고 덧붙였다.

이어 “청년층, 관광 서비스, 플랫폼 노동자, 예술인 등 앞서 재난지원금 지급에서 발생한 사각지대를 최소화해야한다는 건의도 있었다”며 “이어 향후에 피해에 비례한 맞춤형 지원이 가능한 환경을 만들 수 있도록 소득파악시스템을 갖춰야한다는 의견도 제기됐다”고 말했다.

이날 간담회에서는 맞춤형으로 지급되는 이번 4차재난지원금과 별개로, 향후 코로나19 확산이 진정됐을 때 경기진작용 재정정책이 반드시 필요하다는 건의도 함께 개진된 것으로 알려졌다. 최 수석대변인은 문 대통령이 “코로나19에서 벗어날 상황이 되면 국민 위로 지원금, 국민 사기진작용 지원금 지급을 검토할 수 있다”고 답했다고 전했다.

다른 현안으로 꼽힌 신현수 민정수석 사의표명 논란에 대한 이야기는 일체 오고가지 않은 것으로 알려졌다. 최 수석대변인은 “오늘은 재난지원금과 관련된 현안들에 대해서 논의하는 자리였다”며 “오늘은 그와 관련된 일체의 논의는 없었다”고 선을 그었다.

앞서 논란이 됐던 기획재정부와 당과의 갈등에 대해 민주당은 “당정 간 이견이 절제돼서 알려지는 것이 좋겠다”는 이야기를 문 대통령에게 전달한 것으로 전해졌다. 최 수석대변인은 “감정적 표현이나 그와 유사한 이견 노출은 자제하는 것이 맞다는 취지의 공감도 있었다”고 밝혔다. 이어 “문 대통령도 그 말에 공감했느냐”는 취재진의 질문에는 “공감하는 분위기였다”고 답했다.

이날 간담회는 청와대에서 오전 11시부터 오후 12시 46분까지 2시간가량 열렸다. 문 대통령과 당 지도부는 도시락으로 오찬을 대신하며 회의를 진행했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr