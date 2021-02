안산 중흥S-클래스 더퍼스트, 사이버모델하우스 열고 분양 시작

총 1021가구 중 일반분양 869가구

중흥건설그룹 중흥토건이 오는 19일 사이버 모델하우스를 열고 경기 안산시 단원구 선부동3주택재건축 구역에서 '안산 중흥S-클래스 더퍼스트' 분양에 돌입한다.

코로나19 여파로 주택전시관은 운영하지 않으며 대신 사이버 모델하우스를 운영한다. 추후 당첨자를 대상으로 주택전시관 관람을 허용할 방침이다.

경기 안산시 단원구 선부동 1007번지 일원에 위치하는 '안산 중흥S-클래스 더퍼스트'는 지하 2층~지상 29층 9개동, 전용 59㎡·84㎡ 총 1021가구 규모로 조성되며, 이 가운데 869가구가 일반 분양된다.

서안산IC, 군자IC, 영동고속도로 등 광역도로망을 기반으로 지하철 4호선과 서해선, 신안산선(2024년 예정)을 품고 있어 교통환경이 우수하다.

지하철 4호선 초지역·안산역과 서해선 선부역을 통해 수도권 곳곳으로 빠르게 오갈 수 있다. 여기에 안산시와 시흥시·광명시를 지나 서울 구로디지털단지 및 여의도 등을 잇는 신안산선이 오는 2024년 개통 예정인 데 따라 향후 교통여건은 더욱 편해질 전망이다.

또 여러 초·중·고 및 롯데마트, 홈플러스, 한도병원, 고대안산병원, 각종 공원 등 풍부한 생활인프라가 마련돼 있다. 이외에도 단지 인근에 반월 국가산업단지와 안산 디지털파크, 종근당바이오 안산공장 등이 자리하고 있어 배후수요가 풍부하다.

남향 위주 배치 및 4Bay 설계(일부제외)와 59㎡·84㎡ 중소형 타입 등 실수요자들이 가장 선호하는 구조로 조성된다. 또 입주민의 안전하고 쾌적한 주거환경을 위해, 지상에 차가 없는 안심 특화설계를 적용하고 다양한 커뮤니티 시설을 더할 예정이다.

분양일정은 오는 3월 2일 특별공급을 시작으로 3일 1순위 해당지역에 이어 4일 1순위 기타지역, 5일 2순위 청약접수 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 11일이며, 정당계약은 22~26일이다.

견본주택은 경기도 안산시 단원구 광덕4로 178에 위치하며, 입주는 2024년 1월 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr