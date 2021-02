경기교육청, 2023년까지 106개 학교 신설

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 2023년까지 106개 학교를 신설한다.

경기교육청은 올해부터 2023년까지 ▲유치원 39곳 ▲초등학교 31곳 ▲중학교 18곳 ▲초ㆍ중 통합학교 8곳 ▲고등학교 8곳 ▲특수학교 2곳 등 총 106개 학교를 새로 짓는다고 18일 밝혔다.

경기교육청은 이 가운데 올해 57개 학교를 신설한다.

특히 이들 학교 중 지난해 역대 최장 장마, 공사지역 바위와 매립 쓰레기 토출 등으로 올해 개교 전 공사를 다 마치지 못한 화성시 라온유치원, 화성시 새봄유치원, 하남시 감일유치원, 하남시 단샘초등학교, 고양시 꽃향기유치원, 남양주시 다산새봄유치원 등에 대해서는 대책을 마련했다.

이영창 경기교육청 학교설립과장은 "해마다 반복되는 개교 전 미준공 문제를 개선하기 위해 학교설립 기획단계부터 준공까지 학교별 책임 전담팀을 운영할 계획"이라며 "학생들의 학습권 보호와 학부모 혼란 최소화를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr