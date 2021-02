"소프트뱅크, 비전펀드 투자기업 상장으로 가치 UP"

혁신기술 집중…지난해 4분기 1조8000억엔 투자 이익

[아시아경제 이민지 기자] 소프트뱅크가 올해도 비전펀드 투자기업의 성공적인 상장으로 투자가치가 크게 올라갈 것이란 의견이 나왔다.

11일 금융투자업계 및 하나금융투자에 따르면 지난해 4분기(10~12월·회계연도 3분기) 소프트뱅크의 순이익은 1조1700억엔을 기록했다. 전체 투자이익은 1조8000억엔을 기록해 전년 비전펀드 투자 손실로 인한 순이익(550억엔) 대비 큰 폭의 턴어라운드를 기록했다.

김재임 하나금융투자 연구원은 “소프트뱅크 손정의 회장 투자 철학과 적극적인 투자전략의 성과를 확실하게 입증하는 분위기”라며 “비전펀드와 소프트뱅크 자체 보유 투자자산의 가치 상승과 일부 매각에 따른 실현이익이 늘었다”고 말했다.

비전펀드 포트폴리오에 포함된 기업의 성공적인 IPO가 이어지면서 비전펀드 투자자산 가치가 급증했다. 도어대시 투자금 6억8000만달러는 지난해 말 기준 90억달러로 상승해 투자 수익률은 13배를 넘었다. 오픈도어 투자금 4억5000만달러는 17억달러로 급등해 투자수익률은 4배에 달했다.

김재임 연구원은 “비전펀드가 투자한 이후 상장된 기업 기준 전체 투자 수익률은 2.6배에 달한다”며 “슬랙, 핑안굿탁터, 10x제노믹스 등 일부 기업에 대한 투자 지분은 완전 매각하며 높은 실현이익을 기록했다”고 설명했다.

지난해 회계연도 1~3분기 누적 기준 비전펀드는 실현이익 2100억엔을 달성해 전년동기(146억엔) 대비 크게 늘었다. 비전펀드2는 현대 28개 기업이 포트폴리오에 포함됐으며 11개가 대기단계다. 비전펀드2가 투자하 이후 IPO 진행에 따른 투자 수익률은 4.7배에 달한다.

올해도 비전펀드 투자 기업 중 쿠팡, 중국 차량공유서비스 대표 기업 디디, 틱톡 모기업인 바이트댄스 등 다수 기업이 IPO에 나설 것으로 기대된다. 이에 따라 추가 매각을 통한 이익 실현이 가능할 것으로 예상된다. 나아가 도어대시, 우버, 오픈도어 등 현재 비전펀드에 포함된 상장사들의 추가 상승도 기대된다.

자사주 매입도 주가의 추가 상승 재료가 될 것으로 보인다. 지난해 4월 발표한 총 2조엔에 달하는 자사주 매입 계획 중 올해 1월 말 기준 1조3억엔이 집행된 가운데 남은 7000억엔 규모의 자사주 매입이 올해 7월 이전 진행 예상된다.

김재임 연구원은 “소프트뱅크는 테크 집중 투자 기업으로 테크 산업에 대한 투자심리에 민감하게 반응하지만, 보유 투자자산의 현재 가치 기준 소프트뱅크의 순자산가치가 주가에 아직 충분히 반영되지 않았다”며 “단기적으로 차익실현 가능성이 있지만, 추세적인 상승세가 기대된다”고 설명했다.

