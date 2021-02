셀트리온 "남아공 변이 대응 항체치료제 개발…6개월 내 임상완료"

영국 변이 효과는 확인…렉키로나 조합 맞춤형 치료제 개발

[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 332,000 전일대비 4,000 등락률 +1.22% 거래량 734,865 전일가 328,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 외국인 6000주 순매도… 주가 0.15%코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방 close 이 남아프리카공화국 변이 바이러스 등에 대응할 수 있는 맞춤형 항체치료제 개발에 나선다.

셀트리온은 최근 식품의약품안전처로부터 조건부 품목 허가를 획득한 코로나19 항체치료제 ‘렉키로나’가 영국 변이에는 효과를 확인했으나 남아공 변이에는 효과가 떨어지는 것을 확인하고, 향후 발생할 변이 바이러스에 대응할 수 있는 맞춤형 항체치료제 개발에 착수한다고 11일 밝혔다.

질병관리청 국립보건연구원은 최근 영국 변이주를 비롯해 남아공 변이주를 항체와 혼합해 숙주 세포에 감염시킨 후 항체가 바이러스를 저해하는 정도를 테스트하는 방식으로 렉키로나의 중화능력 시험을 진행했다.

이번 시험에서는 렉키로나가 영국 변이주에서는 강한 중화능력을 보였으나, 남아공 변이주에서는 중화능력이 감소됐음을 확인했다.

셀트리온은 렉키로나 개발 초기부터 바이러스 변이에 대한 대응이 중요하다고 판단해 우점종 바이러스를 타겟으로 한 렉키로나 개발과 동시에 총 38개의 중화항체로 구성된 잠재적 칵테일 후보항체 풀을 확보했다.

이 중 32번 후보항체는 이번 질병청 시험에서 영국과 남아공 변이주 모두에 중화능력을 보였으며, 렉키로나와 조합한 칵테일 요법 테스트에서도 중화능력을 확인했다고 회사 측은 밝혔다.

셀트리온은 렉키로나가 영국 변이 바이러스에 중화능력을 가졌음을 확인한 만큼, 렉키로나를 주력 공급하는 동시에 향후 6개월내 임상 완료를 목표로 32번 후보항체를 활용한 신규 변이 맞춤형 칵테일 치료제를 개발할 계획이다.

개발과 임상과정을 최대한 서둘러 남아공 변이가 계속 확산해 새로운 우점종 바이러스로 자리잡기 전에 개발을 완료한다는 방침이다.

특히 유전자증폭(PCR) 진단키트의 기술이 변이 바이러스까지 진단할 수 있는 수준으로 도약했기 때문에 이를 적극 활용해 추가 변이 발생시에도 자체 플랫폼에서 적합한 항체를 선별해 대응할 수 있다는 판단이다.

권기성 셀트리온 연구개발 본부장은 "렉키로나가 영국 변이에 강력한 중화능력을 가졌다는 사실을 확인했다”면서 “렉키로나에 추가해 각종 변이에도 적극 대응할 수 있는 변이 대응 맞춤형 칵테일 항체 치료제 개발도 신속히 완료하겠다”고 말했다.

