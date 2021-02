▲ 김종선(안나)씨 별세, 이현철(비씨카드 상근감사위원)·이승철(이노파이안㈜ 대표이사)씨 모친상=삼성서울병원 장례식장 15호실, 발인 14일 오전 8시 30분, (02)3410-6915

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.