시진핑, 바이든에 "미국은 신중하게 행동해야"

양국 대결은 전세계 모두에 재앙…홍콩과 신장 문제는 내정

바이든 대통령 취임 이후 시 주석과 첫 전화통화

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 관영 신화통신이 11일 오전 시진핑 국가 주석과 조 바이든 미국 대통령간 전화통화가 이뤄졌다고 11일 보도했다. 시 주석은 통화에서 일부 문제에 대해 양국이 서로 다른 견해를 가질 수 있다는 점을 강조했다고 신화통신은 전했다.

시 주석은 이날 통화에서 "중ㆍ미 관계가 현재 중요한 시점에 있다"면서 "양국의 갈등은 모두에게 해가 되며, 양국 협력은 양쪽 모두에 이익이 될 것"이라고 말했다. 시 주석은 이어 양국 대결은 분명히 중ㆍ미는 물론 세계 모두에게 재앙이 될 수 있다고 했다.

시 주석은 그러면서 "서로를 존중하고 서로를 동등하게 대우하며 건설적인 방식으로 적절히 관리하는 것이 중요하다"고 강조했다.

특히 시 주석은 홍콩 및 신장 문제에 대해 "홍콩과 신장 관련 문제는 중국의 내정이자 중국의 주권 및 영토 수호와 관련된 문제"라며 "미국은 중국의 핵심이익을 존중하고 신중하게 행동해야 한다"고 지적했다.

또 시 주석은 "중국은 경제 등 다양한 분야에서 미국과 심도있는 소통을 할 수 있다"면서 "서로의 차이가 무엇인지 이해하면 협력의 길이 열릴 것"이라고 했다.

시 주석은 마지막으로 "중국과 미국은 유엔 안전보장 이사회 상임이사국으로서 책임과 의무를 가지고 있다"며 "아시아태평양 지역의 평화와 안정을 공동으로 유지하고 세계 평화발전에 공헌해야 한다"고 덧붙였다.

이에 대해 바이든 대통령은 "중국은 오랜 역사와 위대한 문명을 가진 나라이자 중국인은 위대한 사람들"이라며 "미국과 중국은 기후변화와 같은 다양한 분야에서 협력할 수 있다"고 답했다.

또 바이든 대통령은 "미국은 상호존중의 정신으로 중국과 솔직하고 건설적인 대화를 통해 오해와 오판을 피할 것"이라고 말했다고 신화통신은 보도했다.

신화통신은 이번 양국 정상 통화는 전 세계에 긍정적인 신호가 될 것이라며 양국은 중ㆍ미관계와 공동 관심사에 대해 긴밀한 관계를 유지하기로 합의했다"고 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr