[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 설 연휴(11~14일) 지역민과 귀성객들의 주차 편의와 골목상권 회복을 위해 전통시장 및 상점가 주변 공영주차장 28곳을 무료로 개방한다.

전통시장(오천시장·양학시장·대해불빛시장·영일대북부시장)은 한시적 주차허용구간을 지정하고, 그 외 시장 및 상점가 주변 공영주차장의 경우 2시간 무료 개방한다.

포항시 관계자는 "명절에도 고향을 찾지 못하는 시민들과 사회적 거리두기로 힘든 시기를 보내고 있는 소상공인들에게 심심한 위로의 말씀을 전한다"면서 "시장을 찾는 시민들과 지역상권 활성화를 위해 주차장 운영에 최선을 다하겠다"고 전했다.

