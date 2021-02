알래스카서 곰 만나 죽은 척 해 목숨 건져

[아시아경제 나한아 기자] 미국 알래스카에서 스키를 탄 남성이 곰을 만났지만 죽은척 해 가까스로 목숨을 건졌다고 CNN 방송이 9일(현지 시각) 보도했다.

CNN 보도에 따르면 지난 6일 알래스카주 산간 오지인 헤인스 지역에서 일행 2명과 스키를 타던 남성이 불곰의 굴을 발견했고 그곳에서 곰과 마주했다.

알래스카 어업·수렵 당국은 이 남성이 부주의하게 행동해 새끼와 함께 있는 어미 불곰을 깨워 공격받았다고 전했다.

알래스카주 관계자는 CNN과 인터뷰에서 "공격받은 남성은 어느 순간에 죽은 척해야겠다고 생각했다"라며 "이 방법은 이런 상황에서 좋은 아이디어였을 것"이라고 말했다.

이 남성의 일행은 곰에게 물린 남성을 응급처치하고 해안경비대에 신고했고, 출동한 해안경비대 헬기는 헤인스에서 북서쪽으로 약 16㎞ 떨어진 곳에서 이들을 발견했다.

해안경비대는 머리와 손을 다친 남성을 주노에 있는 병원으로 즉시 이송했으며, 이송 당시 남성은 의식이 있었다고 전했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr