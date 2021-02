군, "철도 가도교 확장 위한 불가피한 조처"

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 정선역과 민둥산역을 오가는 정선선 열차(A-train) 운행을 오는 15일부터 7월 14일까지 5개월간 전면 중단한다.

11일 정선군에 따르면 정선읍 애산리 오반동 입구와 남면 무릉리 묵산아파트 인근에 있는 철도 가도교 확장을 위해 불가피한 조처다.

정선읍 애산리 오반가도교는 25억여 원을 들여 1차로에서 2차로로 확장하고, 남면 무릉리 황지가도교는 14억여 원을 투입해 폭을 12.5m로 확장할 계획이다.

군은 지역 주민과 열차 이용객의 이해와 협조를 당부했다.

