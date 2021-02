슈페리어 SGF67골프웨어 '그램&핏 컬렉션' 출시…"스윙 걸스 출동"

"스마트한 골프웨어."

슈페리어 SGF67골프웨어의 2021년 봄/여름 시즌 ‘그램&핏(Gram&Fit) 컬렉션’이다. 30대 젊은 골퍼를 타깃으로 삼았다는 게 흥미롭다. 독특한 디자인과 다양한 컬러, 117GR/SQM이라는 극강의 가벼운 원단과 스트레치 기능이 우수한 이탈리아 수입 소재가 최고의 핏(Fit)까지 연출한다. 첫번째 시리즈는 펀칭 원단(Punching Fabric)을 사용해 미니멀 디자인에 포커스를 맞췄다.

한국여자프로골프(KLPGA)투어 박진이와 홍재경 전 SBS골프 아나운서가 전속 모델로 출동했다. ‘SBS 골프아카데미’에서 만난 ‘절친 시스터’다. 박진이는 특히 뛰어난 퍼포먼스와 이해가 쉬운 레슨으로 시청자들에게 인기가 높다. 홍재경은 ‘대세 인플루언서’, 골프라이프 스타일에서 영향력이 크다. 신모델은 3월 초 그랜드오픈을 준비중인 더슈페리어몰닷컴에서 만나볼 수 있다.