SK이노 "ITC 결정 아쉽지만, 포드·폭스바겐 공급 가능 다행"

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 8,500 등락률 +2.95% 거래량 1,593,876 전일가 288,000 2021.02.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국내외 정치권까지 번진 배터리 분쟁…어떤 말 오갔나정유업계, 코로나19에 5조원대 적자…"올해 실적 회복 빠를 것"SK이노베이션, 외국인 1만 5908주 순매수… 주가 2.95% close 은 이번 미국 국제무역위원회(ITC) 결정에 대해 유감을 표명했다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 8,500 등락률 +2.95% 거래량 1,593,876 전일가 288,000 2021.02.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국내외 정치권까지 번진 배터리 분쟁…어떤 말 오갔나정유업계, 코로나19에 5조원대 적자…"올해 실적 회복 빠를 것"SK이노베이션, 외국인 1만 5908주 순매수… 주가 2.95% close 은 11일 "소송의 쟁점인 영업비밀 침해 사실을 실질적으로 밝히지 못한 것이어서 아쉽다"며 "다만 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 8,500 등락률 +2.95% 거래량 1,593,876 전일가 288,000 2021.02.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국내외 정치권까지 번진 배터리 분쟁…어떤 말 오갔나정유업계, 코로나19에 5조원대 적자…"올해 실적 회복 빠를 것"SK이노베이션, 외국인 1만 5908주 순매수… 주가 2.95% close 고객 보호를 위해 포드와 폭스바겐에 배터리를 공급할 수 있도록 유예 기간을 둔 것은 다행"이라고 밝혔다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 8,500 등락률 +2.95% 거래량 1,593,876 전일가 288,000 2021.02.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국내외 정치권까지 번진 배터리 분쟁…어떤 말 오갔나정유업계, 코로나19에 5조원대 적자…"올해 실적 회복 빠를 것"SK이노베이션, 외국인 1만 5908주 순매수… 주가 2.95% close 은 "미국내 배터리 생산에 차질이 없도록 앞으로 남은 절차(Presidential Review 등)를 통해 안전성 높은 품질의 SK배터리와 미국 조지아 공장이 미국 정부가 강력하게 추진중인 친환경 자동차 산업에 필수적이며 핵심적인 역할을 할 것이라는 점과 수 천개 양질의 일자리를 창출할 수 있다는 점 등 공공이익에 미치는 영향을 집중적으로 전할 계획"이라고 밝혔다.

나아가 "결정에서 주어진 유예기간 중에 그 후에도 고객들의 이익을 보호할 수 있는 해결책을 찾을 계획이다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr