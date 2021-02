"성폭행 피해자 덜덜 떨고 있다" 조부에게 성폭행당한 여중생의 호소

[아시아경제 김소영 인턴기자] 한 중학생이 자신을 성폭행한 양할아버지의 형량이 감형되지 않도록 도와달라는 취지의 청원을 올려 공분이 이어지고 있다.

8일 청와대 국민청원 게시판에 '성폭행 피해자는 시설에서 덜덜 떨고 있습니다'라는 제목의 청원글이 올라왔다.

해당 글을 올린 청원인은 서울의 한 시설에서 지내는 16살 여학생이며 당시 중학교 1학년이던 2019년 양할아버지로부터 성폭행 피해를 당했다고 주장했다. 학생은 과거 이 같은 피해를 호소한 국민청원 글로 4만 명의 동의를 얻으며 가해자는 징역 6년의 처벌을 받았다고도 했다.

청원인은 "현재 부모님께선 아동학대로 인한 접근금지 명령. 양할아버지께선 성폭행으로 인한 감옥살이로 인해 시설에서 지내고 있다"며 "부모님께서 가끔씩 연락이 오면 할아버지가 걱정되니 용서하라는 말뿐"이라고 호소했다.

이어 청원인은 "사실 그 당시에 저는 시설에 가기 싫다며 울면서 거절했었다"며 사건 이후 1년 동안 5곳을 옮겨 다닌 시설에서의 생활에 대해서도 털어놨다. "제 곁에서 저를 진심으로 사랑하여 지도해주시는 분이 없어 나쁜길로 빠지기도 한다"며 "실제로도 제가 시설로 옮긴 후 배운 것은 자해와 조건만남뿐"이라고 했다.

청원인은 "친구들이 제 과거를 알고 멀리할까 두렵고, 제 꿈에 한 발짝 다가갈 수 없다는 것에 마음이 저려온다"면서 "나 자신을 기특하게 여기고 사랑하고 싶습니다. 새로운 가족을 만날 수 있게 도와주세요"라고 간청했다.

한편 "할아버지는 제가 20살이 되면 감옥에서 나온다"며 "시설에서는 20살 되면 퇴소해야 되는 게 원칙이라 무섭고 많이 겁이 난다"고 토로했다.

그러면서 "다가올 미래에 날 지켜줄 사람 또는 절 보호해주는 사람은 없습니다. 부모한테 돌아가고 싶지 않고 날 사랑해주는 부모를 만나고 싶습니다. 새로운 과정 적응하기 어렵겠지만 노력만 한다면 안 되는 건 없다고 생각합니다"라고 호소했다.

청원인은 이번 청원을 포함해 그간 7차례에 걸쳐 청원글을 올렸다. 앞서 "성범죄가 아무것도 아닌 단어가 되지 않게 가해자 위주로 된 법이 아닌 피해자 위주로 된 법으로 부탁드린다"며 성범죄자에 강력한 처벌을 원한다는 취지의 글을 올린 바 있다.

김소영 인턴기자 sozero815@asiae.co.kr