바이든 2100조원 코로나 부양책 ‘미국 구출계획’ 상원 통과

[아시아경제 전진영 기자] 조 바이든 미국대통령이 코로나19로 인한 경기침체 대응을 위해 편성한 1조 9000억달러(우리돈 2100조원) 부양안이 상원을 통과했다.

미국 상원은 5일(현지시간) 오전 전체회의에서 찬성 51표, 반대 50표로 이같은 경기부양안을 통과시켰다고 해외 언론이 보도했다.

미국 민주당은 바이든 대통령을 앞세워 1조 9000억원 달러 표결을 강행하겠다는 입장이었지만, 공화당 상원의원 10명은 부채증가 등을 우려로 이를 반대해왔다. 이들은 통합의 가치를 보여달라며 6000억달러 규모의 수정안을 역제안하기도 했다. 양당은 결국 전날부터 15시간 동안 토론과 수정안 표결 등을 이어갔지만 50표씩 동률이 나왔다.

표결에선 당연직 상원의장인 민주당 소속 카멀라 해리스 부통령이 취임 후 처음으로 캐스팅보트를 행사, 51표로 통과됐다. 예산안은 하원으로 송부돼 최종 표결을 거치게 된다. 민주당이 하원에서 전체 435석 중 과반이 넘는 221석을 차지하고 있는 만큼 마찬가지로 통과가 예상된 수순이다.

앞서 바이든 대통령은 이번 코로나19 경기부양책을 ‘미국구출계획(America Rescue Plan)’이라고 부르며 추진 의지를 드러냈다. 민주당도 예산조정권을 동원해 단독으로라도 부양안 통과를 강행하겠다고 밝히기도 했다.

