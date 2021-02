中 '신장 비판 보도' 英 BBC에 항의…英은 中 방송국 지국 면허 취소

[아시아경제 전진영 기자] 중국 신장(新疆) 지역 재교육 수용소 여성들이 조직적으로 성폭행을 당했다는 영국 BBC방송 보도를 놓고 중국과 영국의 갈등이 고조되고 있다.

5일 신화 통신 등에 따르면 중국 외교부는 BBC의 중국 비판 보도와 관련, BBC 베이징 지국장에 항의했다. BBC가 코로나19와 관련한 방송에서 해당 문제를 정치와 연결 짓고, 이데올로기적 편견으로 보도했다는 것이다.

영국 정부도 이에 맞서 2019년 런던에 유럽본부를 개소한 중국국제텔레비전(CGTN)의 방송면허를 취소하며 맞대응에 나섰다. 중국 공산당의 통제 아래 운영되고 있다는 것이 이유다.

왕원빈(汪文斌) 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 BBC 보도와 관련 "이미 여러 차례 불공정하고, 객관적이지 않고, 무책임한 보도에 대한 중국의 입장을 설명했다"며 "중국은 관련 문제에 대해 시비를 명확히 가리고, 가짜 뉴스에 속지 말아야 한다"고 지적했다.

왕 대변인은 "우리를 기만하고, 호도하는 편견적인 보도에 관해 객관적이고 이성적으로 대응해야 한다"고도 말했다.

BBC의 보도가 사실에 부합하느냐는 질문에는 "이미 어제 진상에 부합하지 않는다고 답했다"면서 "중국은 이미 신장 문제와 관련한 거짓과 사실에 대해 발표했다"고 강조했다.

이어 "각국은 BBC의 보도를 근거로 중국을 질책하고 있다"면서 "받아들일 수 없는 행위"라고 목소리를 높였다.

그러면서 "일부 사람은 BBC의 보도가 마치 사실인 듯 여기며 신장에서 안 좋은 일이 일어나는 것으로 생각한다"면서 "이는 완전히 사실과 다른 편견"이라고도 덧붙였다.

중국 주요 매체들도 BBC 비판에 가세했다. 관영 글로벌 타임스는 "중국 신장 재교육 훈련소에서 여성들에 대한 조직적 강간, 성적 학대, 고문이 있었다는 BBC 보도는 증거가 불충분하다"면서 "이 증언을 한 여성은 신장의 어떤 훈련소에도 간 적이 없고, 어떤 수술도 받은 적이 없다"고 주장했다.

이어 "이 선정적인 보도를 자세히 들여다보면 오직 증언한 여성과 '강간을 당했다'는 주장에만 근거해 만들어졌다는 것을 알 수 있다"면서 "BBC가 자신의 보도를 증명할 수 있는 증거는 제시하지 않았다"고 밝혔다.

중국과 영국의 언론사를 둘러싼 갈등이 악화되는 가운데 양국 주재국 특파원의 추방 조치의 가능성도 배제할 수 없다. 지난해 3월 중국은 미국과도 이같은 갈등을 빚었다.

당시 미국은 중국 최대 국영 뉴스통신사인 신화통신, CGTN, 중국국제방송, 중국일보 등 5개 중국 관영언론을 외국 사절단으로 지정하는 제재를 가했다.

이에 중국은 뉴욕타임스(NYT), 워싱턴포스트(WP), 월스트리트저널(WSJ) 기자 중 기자증 시효가 올해까지인 언론인들을 대상으로 10일 이내에 기자증을 반납하도록 했다.

