[아시아경제 강나훔 기자] KR모터스는 전기자동차용 부품·장비연구개발 및 제조판매 업체 그린모빌리티의 주식 29만3333주를 약 22억원에 취득한다고 5일 공시했다.

주식 취득 뒤 KR모터스의 그린모빌리티 지분율은 50.9%가 된다.

KR모터스는 이번 주식 취득의 목적을 "친환경 전기자동차(이륜,삼륜)의 신기술 보유회사 중장기 투자"라고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr