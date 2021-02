[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 14,000 등락률 +5.19% 거래량 228,795 전일가 270,000 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 롯데케미칼 "보통주 1주당 3600원 배당"롯데케미칼, 작년 3533억원…전년比 68.1% ↓[특징주]석유화학주, 실적 호조 전망에 상승 출발 close 은 5일 작년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "배터리 사업 등 친환경 사업 매출 규모를 2030년까지 3조원으로 확대하겠다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr