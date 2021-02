[골프토픽] 장타자 왓슨 "파3홀에서 드라이버 티 샷 ‘진기명기’~"

[아시아경제 노우래 기자] ○…장타자 버바 왓슨(미국)이 파3홀에서 드라이버로 티 샷을 해 화제다.

미국프로골프(PGA)투어는 5일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)에 왓슨이 미국 애리조나주 스코츠데일의 스코츠데일TPC에서 열린 웨이스트매니지먼트 피닉스오픈 프로암 16번홀(파3)에서 드라이버를 잡고 티 샷을 하는 영상을 올렸다. 핀까지 거리는 피칭 웨지나 9번 아이언으로 칠 수 있는 150야드에 불과하지만 드라이버를 들고 티잉 그라운드에 올랐다. 팬 서비스 차원에서 연출한 티 샷이다.

4분의3 스윙으로 가볍게 친 공은 놀랍게도 그린에 안착했다. 왓슨은 왼손을 흔들며 갤러리의 환호를 유도했다. 16번홀은 최대 3만명을 수용할 수 있는 거대한 스탠드를 만들어 마치 로마시대 검투장 콜로세움과 같은 곳이다. 코로나19의 영향으로 하루 입장객을 5000명으로 제한한 탓에 함성은 크지 않았다. 신나는 음악 소리와 장내 아나운서의 호들갑스러운 코멘트로 열기는 제법 달아올랐다.

