속보[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 5일 지난해 매출 2조4162억원, 영업이익 8248억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 역대 최대 매출이다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr