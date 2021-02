나발니 치료한 의사 돌연 사망…"암살 가능성"

"증거인멸 위한 암살"

[아시아경제 김수환 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정적이자 야권 지도자인 알렉세이 나발니의 독극물 중독을 치료했던 의사가 돌연 사망했다. 일각에선 푸틴 측에 의한 암살 가능성도 제기되고 있다.

4일(현지시간) CNN방송에 따르면 러시아 옴스크 구급병원은 이날 성명을 내고 마취·소생과 부과장인 세르게이 막시미신 박사가 55세의 나이로 사망했다고 밝혔다. 사망 원인에 대해서는 언급하지 않았다.

옴스크의 보건 책임자인 알렉산드르 무라호프스키는 성명을 통해 "우리는 막시미신 박사를 매우 그리워할 것이다. 그는 너무도 일찍 떠났으며, 이 때문에 그를 잃은 고통은 더욱더 쓰라리다"고 말했다.

막시미신 박사는 지난해 여름 나발니가 독극물에 중독, 혼수상태에 빠져 이 병원에 입원했을 당시 치료를 맡았다. 당시 옴스크 병원 측은 나발니가 독극물에 중독되지 않은 것으로 보인다고 발표했다. 당시 막시미신은 단 한 차례의 언론 브리핑에도 나서지 않았다고 CNN은 전했다.

그의 돌연사는 독일에서 독극물 중독 치료를 받은 뒤 지난달 귀국한 나발니가 체포·구속돼 이에 대한 항의 시위가 러시아에서 확산하는 가운데 발생했다. 푸틴 정권이 독살 의혹과 관련한 증거인멸을 위해 막시미신 박사를 암살했다는 의혹이 증폭되고 있는 이유다.

나발니 측의 수석 전략가인 레오니트 볼코프는 살인 의혹을 제기했다. 그는 "막시미신이 나발니의 상태에 관해 그 누구보다 많이 알았던 만큼 살인 가능성을 떨쳐낼 수 없다"며 "그의 죽음에 대한 조사가 제대로 이뤄질지 의심스럽다"고 했다.

CNN은 다만 그의 죽음이 살인이라는 증거는 아직 확보하지 못했다고 부연했다.

앞서 나발니는 지난해 8월 비행기로 시베리아 톰스크에서 모스크바로 이동하던 중 기내에서 독극물 중독 증세를 보이며 쓰러져 혼수상태에 빠졌다. 그는 러시아 옴스크 병원에 머물다가 사흘 후 독일 병원으로 이송돼 치료를 받았으며 18일 만에 의식을 회복한 뒤에도 한동안 베를린에 머물며 재활치료를 받았다.

독일 정부는 나발니에게서 옛 소련이 개발한 '노비촉' 계열의 화학 신경작용제가 사용됐다는 증거가 나왔다고 발표했다. 나발니도 자국 정보당국이 자신을 독살하려 시도했다고 주장해왔지만 러시아 정부는 이를 부인해왔다.

