호반건설, 건축·전기·토목 등 신규 협력사 모집

[아시아경제 임온유 기자] 호반건설이 올해 신규 협력사를 모집한다고 5일 밝혔다. 호반건설은 경쟁력 있는 협력사를 발굴하고, 협력사들과 상생협력하기 위해 지속적으로 노력하고 있다.

모집분야는 △외주부문 ? 건축, 전기/설비, 토목 등 46개 공종 △자재부문 ? 건축, 설비 7개 품목이다.

지원 자격은 △전문건설면허 보유 3년 이상(모집공고일 기준, 자재업체 무관) △해당공종 2020년 실적 2건 이상(상위 50위 건설사 대상) △전국 시공 가능 업체(제주 포함) △ 신용평가기관(이크레더블, 나이스디앤비, 나이스평가정보 중 택1)의 일정 수준의 신용 등급을 보유하고 있어야 한다. (신용등급 기준은 △이크레더블 신용등급 ‘BB-’, 현금흐름등급 ‘B’ 이상 △나이스디앤비 신용등급 ‘BB-’, 현금흐름등급 ‘B’ 이상 △나이스평가정보 신용등급 ‘BB’이상, 현금흐름등급 ‘CF2’ 이상이 필요하다.)

호반건설 (외주관리팀) 담당자는 “올해 호반건설은 전국적으로 3만 가구 규모의 주택 공급을 계획하고 있다”며 “함께 협력하고 성장해 갈 외주, 자재 회사들이 많이 신청해 주시길 바란다”고 말했다.

신청 방법은 호반건설 홈페이지에서 신청서를 내려 받아 작성하고, 신용평가서와 함께 우편으로 제출하면 된다. 접수 기간은 2월 5일부터 3월10일까지다. 심사는 1차, 등록 심사 등을 거쳐 4월초 최종 결과를 발표할 예정이다.

한편, 호반그룹은 협력업체와의 동반성장에 꾸준히 노력하고 있다. 호반건설은 지난 1월에는 우수협력사 80개 사에 총 70억 원의 포상금을 전달했다. 또한, 지난해에는 코로나19 긴급 경영안정자금 20억 원 지원, 협력사 임직원 자녀 장학금 지원, 우수 협력사 초청 해외 시찰 등도 진행했다.

