[아시아경제 정현진 기자] LS엠트론이 트랙터에 대한 소비자의 관심을 모을 수 있는 바이럴 영상을 제작, 40대를 중심으로 반응을 끌고 있다고 5일 밝혔다.

LS엠트론이 최근 공개한 '최종훈을 웃게 만드는 LS드림' 바이럴영상은 일주일 만에 약 20만 조회를 기록하고 있다. 이 영상은 군대이야기를 다루던 푸른거탑의 주연배우 최종훈의 개성 강한 캐릭터를 잘 살리면서 "이런 줴엔장", "대뇌의 전두엽까지 전해지는 고통"과 같은 유행어를 상황에 적절하게 접목해 40대 이상 남성의 조회수가 전체 조회수의 65% 이상을 차지할 정도로 전폭적인 지지를 받고 있다.

LG엠트론은 목돈 없이 5년간 새 트랙터 사용이 가능한 LS드림 서비스를 영상 후반부의 중독성 강한 후크송과 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일명 '트랙터댄스' 안무로 표현해 정보 전달과 재미 모두를 잡았다는 평가를 받고 있다고 전했다.

