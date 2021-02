“1일 무제한 감상권 제공” 왓챠, 1000만 다운로드 기념 이벤트

서비스 5년 만에 누적 앱 다운로드 1000만건 돌파

영화·드라마·다큐 등 9만여편 콘텐츠 무제한 감상 1일 이용권 1000만장 제공

[아시아경제 구은모 기자] 온라인 동영상 스트리밍 서비스(OTT) 왓챠가 출시 5년 만에 누적 애플리케이션 다운로드 1000만 건을 넘어섰다.

왓챠는 지난 1월 말 기준으로 누적 앱 다운로드 수 1000만을 넘었다고 5일 밝혔다. 왓챠는 누적 앱 다운로드 1000만 건 돌파를 기념해 ‘1일 무료 이용권’ 천만장 나눔 이벤트를 실시한다. 이날부터 5일부터 오는 7일까지 왓챠 이용권 등록 페이지에서 별도의 결제 정보 입력 없이 코드명 “감사합니다천만에요왓챠”를 적용하면 하루 동안 영화, 드라마, 예능, 다큐 등 콘텐츠 9만여 편을 무제한으로 감상할 수 있다. 신규 가입자 및 현재 이용권을 구독하고 있지 않은 기존 가입자가 대상이다.

왓챠는 2016년 1월 처음 서비스를 시작한 뒤 1년여 만에 누적 앱 다운로드 100만 건을 기록했고, 이후 박찬욱 감독이 연출한 영국 드라마 ‘리틀 드러머 걸’, HBO 인기 드라마 ‘체르노빌’, ‘왕좌의 게임’을 독점 공개하며 2019년 11월 다운로드 500만 건을 넘어섰다. 지난해 3월에는 독점 공개 콘텐츠 ‘왓챠 익스클루시브’를 출시하고 처음 선보인 ‘이어즈&이어즈’의 흥행에 힘입어 600만을 돌파한 데 이어 10개월 만에 1000만 건 돌파 기록을 달성했다.

2016년 서비스 초기 5000편에 불과했던 콘텐츠도 9만여 편 이상 서비스하는 등 콘텐츠 경쟁력 강화에도 힘써 왔다. 2020년에는 ‘해리포터’, ‘호빗’ 등 대작을 연이어 공개해 큰 주목을 받았고, 올해도 ‘징벌’, ‘코요테’ 등 다양한 독점 작품을 대거 공개할 예정이다.

박태훈 왓챠 대표는 “다양한 콘텐츠로 모두의 취향과 다름이 인정받게 하겠다는 왓챠의 비전에 공감해준 사용자들 덕분에 빠른 성장을 거듭할 수 있었다”며 “국내 대표 OTT를 넘어 세계 시장에서 사랑받을 수 있는 서비스로 키워나갈 계획”이라고 밝혔다.

왓챠는 설 연휴를 앞두고 실시간 채팅과 함께 콘텐츠를 단체 관람하는 ‘왓챠 파티’ 정식 서비스도 시작할 예정이다. 키즈 전용 모드를 제공하는 키즈 프로필 개편, 돌비 비전과 돌비 애트모스, HDR10+ 등 최신 영상 및 음향 기술을 적용한 콘텐츠 확대 등 지속적인 사용 경험 개선을 위한 활동도 이어오고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr