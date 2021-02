파크 하얏트 부산, '2021년 서머 웨딩 프로모션' 선보여

7·8월 결혼하는 커플에 웨딩 비용 20% 할인

스위트 1박 무료 투숙·상견례 장소 및 식사 무료 제공



[아시아경제 김유리 기자] 파크 하얏트 부산 호텔이 '서머 웨딩 프로모션'을 선보인다고 5일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 7월1일부터 8월31일까지 최소 100명 이상 규모의 예식을 진행하는 예비부부에게 적용되며 웨딩 전체 비용의 20% 할인 혜택을 제공한다. 파크 하얏트 부산의 볼룸은 해운대 바다와 광안대교 전경을 감상할 수 있다.

도심 속에서 자연을 느낄 수 있는 '프렌치 가든', 동양적인 분위기의 '파크 오리엔탈', 계절에 맞는 꽃으로 연출하는 '파크 네이처', 클래식한 느낌을 강조한 '파크 로열' 등 다양한 플라워 콘셉트도 갖췄다.

프로모션 기간에 결혼식을 올리는 예비부부에게는 예식 당일 스위트 객실에서의 1박 투숙, 상견례 장소 및 상견례 식사 무료 제공(최대 8인까지), 혼주 차량 무료 발렛파킹 서비스, 공항 샌딩 서비스 등 다양한 웨딩 특전이 제공된다. 하얏트 멤버십 제도인 '하얏트 월드'의 결제 금액에 따른 포인트가 적립되며 전세계 67개국에 위치한 하얏트 호텔 및 리조트에서 자유롭게 허니문 무료 숙박을 즐길 수 있는 혜택도 주어진다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr