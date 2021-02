컴투스, '크리티카' 개발사 올엠 인수…PC게임 역량 확보

[아시아경제 부애리 기자] 컴투스가 게임 개발사 올엠의 지분 57%를 취득하고 경영권을 인수했다고 2일 밝혔다.

이번 인수로 컴투스는 올엠의 PC 게임 개발 역량과 게임 지식재산권(IP), 자회사 펀플로의 모바일 게임까지 확보하게 됐다.

올엠은 2000년 설립된 중견 게임 기업으로 '크리티카 온라인', '루니아 전기' 등 PC 게임을 오랜 기간 서비스하며 개발력과 글로벌 서비스 노하우를 쌓았다.

대표작인 '크리티카 온라인'은 2013년 출시 이후 지금까지 70여 국가에서 2000만 이상 회원이 즐기고 있다. 2007년 디지털콘텐츠 대통령상을 수상한 '루니아 전기'도 80여 국가에서 500만 이용자를 보유하고 있다.

컴투스는 이번 올엠 인수를 통해 PC게임 개발력, 특히 자체 엔진 개발·다양한 상용 엔진 활용 등의 기술력을 확보하며 자사 게임 IP의 멀티플랫폼 확장 기반을 갖추게 됐다.

컴투스는 올엠이 준비하고 있는 신작 게임 개발과 글로벌 서비스에 대해 상호 협력할 예정이다.

한편 컴투스는 지난해 독일 게임 기업 '아웃 오브 더 파크 디벨롭먼츠' 인수로 첫 해외 기업 인수합병(M&A)을 시작했으며, 이외에도 여러 기업에 대한 전략적 투자를 지속했다.

컴투스는 향후에도 게임·문화 콘텐츠 분야를 중심으로 국내외 유망 기업 투자와 M&A를 적극적으로 전개해 새로운 기업 경쟁력을 꾸준히 확보해 나갈 계획이다.

