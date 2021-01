고(故) 정상영 KCC 명예회장 추모…정몽준·정의선 현대家 줄이어 조문(종합)

'조문사양·가족장·코로나19'에 빈소 출입제한에도 추모행렬, 2월3일 발인

[아시아경제 김종화 기자, 이준형 기자]고(故) 정주영 현대그룹 명예회장의 막냇동생인 정상영 KCC 명예회장의 빈소가 마련된 서울아산병원에는 31일 오전부터 조문객의 발길이 이어졌다.

고인의 조카인 정몽준 아산재단 이사장이 현대가(家)에서 가장 먼저 빈소를 찾았다. 정 이사장과 아들인 정기선 현대중공업 부사장은 빈소가 마련된 직후인 이날 오전 10시경 빈소에 도착했다. 정 이사장은 2시간 30분가량 빈소를 지키다 낮 12시 30분경 귀가했다가 오후 5시경 다시 빈소를 찾았다.

정 이사장은 "초등학교 때 집에 막냇삼촌이 이사를 왔고 2년을 같이 살았다. 막냇삼촌이라서 항상 활달했고, 어릴 때 장충동 집 앞 골목길에서 친구들하고 놀면 삼촌도 놀고 그랬다. 참 슬프다"고 말했다.

정의선 현대차그룹 회장은 이날 오후 1시 50분경 배우자인 정지선 여사, 큰누나인 정성이 이노션 고문, 매형인 선두훈 대전선병원 이사장과 함께 작은할아버지의 빈소를 찾았다. 정 회장은 1시간 20분가량 빈소에 머무르며 유족을 위로하고 조문객을 맞이한 것으로 전했다. 정 회장은 취재진에게 "정말 안타깝다"고 짧게 말했다.

정몽규 현대산업개발 회장, 정몽석 현대종합금속 회장, 정몽국 엠티인더스트리 회장, 정몽혁 현대종합상사 대표이사, 정지선 현대백화점그룹 회장 등도 작은할아버지, 작은아버지의 마지막을 애도하며 조문했다.

권오갑 현대중공업 회장, 최강 아산정책연구원 부원장, 박성욱 아산의료원장, 박승일 아산병원장 등 차례로 조문했고, 이해찬 전 더불어민주당 대표, 이주환 의원, 김정섭 공주시장, 윤세영 태영그룹 명예회장, 장정길 전 해군참모총장, 이택순 전 경찰청장, 허재 전 KCC 농구단 감독 등도 빈소를 방문했다.

장례식장 2층에 마련된 빈소에는 코로나19 상황과 유족의 뜻에 따라 취재진 등의 출입이 통제됐다. 취재진과 KCC 관계자들은 1층에서 대기했다. 코로나19에 따른 입장 제한에 따라 빈소에는 가족 외 조문객은 많지 않은 것으로 전해졌다.

고인의 발인은 다음달 3일 오전 9시다. 장지는 구체적으로 밝히지 않았지만, 선영인 것으로 알려졌다. KCC 관계자는 "장례는 고인의 뜻을 고려해 간소하게 치르기로 했다"면서 "조화나 조문은 정중히 사양한다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr이준형 기자 gilson@asiae.co.kr