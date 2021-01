[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 27일 오후 영등포구청 스튜디오 틔움에서 신축 공동주택 입주자대표회의 임원들과 안심도시 조성과 공동주택 지원사업에 대해 격의없이 이야기나누는 비대면 ‘탁트인 구민 소통’ 행사를 마쳤다.

영등포구는 ▲입주민간 네트워크 교류 활성화 ▲입주자 대표회의 운영 및 윤리교육 진행 ▲공동주택 근로자 근무환경 개선 등 ‘주거안심도시 영등포’ 구현을 위한 다양한 사업을 추진중에 있다.

