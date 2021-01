종근당건강, CU와 함께하는 락토핏·락토조이 1+1 증정 이벤트 진행

대한민국 유산균 명가 종근당건강이 새해를 맞아 국민 건강을 응원하기 위해 CU와 함께 진행 중인 락토핏, 락토조이 1+1 이벤트가 이번 주로 막을 내린다.

1월 CU 1+1 이벤트를 통해 ‘락토핏 골드 데일리’ 구입 시 동일 제품 1개를 추가로 받아볼 수 있으며, 락토핏이 만든 유산균 스낵 브랜드 락토조이의 ‘락토조이 워터’도 1+1 이벤트가 진행된다. ‘락토조이 워터’ 2종은 교차 증정이 가능하다.

CU에서 만나볼 수 있는 편의점 단독 상품 ‘락토핏 골드 데일리’는 지난해 10월 락토핏이 유통 채널을 확대하며 CU를 통해 런칭한 제품으로 1초에 1통씩 판매되며 ‘1초 유산균’으로 불리는 락토핏의 일반식품 버전이다.

하루에 한 포씩 가볍게 휴대해 즐길 수 있도록 총 5포로 구성했으며, 100억 생균을 투입해 장시간 의자에 앉아 생활하는 직장인이나 학생들을 포함해 남녀노소 누구나 편리하게 유산균을 섭취할 수 있도록 했으며 포도향이 나는 달달한 맛으로 아이들도 부담 없이 맛있게 즐길 수 있다.

이와 함께 ‘락토조이’는 평소 건강을 생각해 마음 편히 간식을 즐기지 못했던 이들을 위해 종근당건강이 2019년 출시한 유산균 스낵 브랜드로 유산균을 뜻하는 ‘락토(Lacto)’와 즐거움을 뜻하는 ‘조이(Joy)’가 결합한 합성어다.

락토조이의 락토조이 워터는 맛있고 건강한 유산균 배양분말이 함유돼 있는 유산균 워터로 복숭아맛, 밀키맛 2종으로 물처럼 가볍게 마시면서도 달콤한 맛과 향을 즐길 수 있다. 시원한 음료로 수분 충전과 함께 장 건강까지 챙기고 싶을 때, 운동 후 가볍게 마실 음료가 필요할 때, 또 생수만으로는 하루 2L의 물을 마시기가 어려운 이들에게 유산균의 건강함을 선사한다.

종근당건강 락토핏 관계자는 “락토핏은 편의점으로 유통 채널을 확대하고, 다양한 채널을 통해 소비자 접근성을 높이기 위해 노력하고 있다”라며 “CU와 함께하는 특별한 1+1 행사를 통해 대한민국 1등 유산균 락토핏을 쉽고 편리하게 만나보시고 새해 건강도 지켜보시길 바란다”라고 전했다.

