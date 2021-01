적십자사 봉사회, 경주시에 마스크 1만6000장 기탁

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대한적십자사봉사회 경주시지구협의회는 26일 경주시청을 방문해 '희망2021 나눔캠페인'의 일환으로 어려운 이웃에게 전달해 달라며 마스크 1만6000매를 기탁했다.

허학순 회장은 "어려운 시기에 전해드리는 마스크로 인해 우리 주변의 어려운 이웃이 조금이나마 희망을 가질 수 있기를 바란다"며 "하루빨리 상황이 진정되어 밝고 따뜻한 세상이 오기를 기원한다"라고 했다.

김호진 경주시 부시장은 "오늘 따뜻한 마음으로 희망을 전해주신 경주시지구협의회 회원들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

한편 대한적십자사봉사회 경주시지구협의회는 이번 물품기부 외에도 평소 긴급지원 위기가정 발굴과 다문화가정 생활지원, 재난발생 시 피해복구를 위한 봉사활동 등 지역에 희망을 전달하기 위해 많은 활동을 펼치고 있다.

