[아시아경제 지연진 기자]한국거래소 코스닥시장본부는 27일 회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 검찰통보설과 관련해 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,760 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,760 2021.01.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 건설장비 디지털연계 등 23개사 사업재편 승인…"5년간 2100명 신규고용"위니아딤채, 대용량 ‘위니아 공기청정기’ 신제품 출시전기안전硏 "부품소자 '극' 안맞아 위니아딤채 김치냉장고 화재" close 와 시큐브 시큐브 131090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,610 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,610 2021.01.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 증권가에서 추천하는 다음주 상승 유망주 TOP4【시선집중】 여의도 증권맨들이 추천하는 이번주 상승 예상 종목 'TOP3'시큐브, 주가 1755원 (2.93%)… 게시판 '북적' close 에 조회공시를 요구했다.

답변 시한은 오는 28일 오후 6시까지이며 매매거래 정지 기간은 조회결과 공시후 30분 경과시까지다.

