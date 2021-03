[아시아경제 지연진 기자] 시큐브 시큐브 131090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,425 전일대비 20 등락률 +1.42% 거래량 201,430 전일가 1,405 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 거래소, 증선위 검찰통보설 위니아딤채·시큐브 매매거래중지 【화제의테마】 증권가에서 추천하는 다음주 상승 유망주 TOP4【시선집중】 여의도 증권맨들이 추천하는 이번주 상승 예상 종목 'TOP3' close 는 은닉 수기서명 인증 장치 및 방법에 대한 특허권을 취득했다고 30일 공시했다.

해당 특허는 사용자가 수기서명을 쓸 때 디스플레이 수단에 표시되는 수기서명 이미지를 주변의 제3자가 볼 수 없도록 은닉하는 은닉 수기서명 인증 장치 및 방법에 관한 것이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr