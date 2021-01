LG하우시스, 車소재 사업부 현대비앤지스틸에 매각할듯

[아시아경제 오현길 기자] LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 1,800 등락률 +2.18% 거래량 149,443 전일가 82,500 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "LG, 계열분리 이후 성장 가속화 기대감"[클릭 e종목] "LG하우시스, 무난한 4Q 실적 전망"[클릭 e종목] LG전자·마그나 협업…그룹 전반으로 확대 close 가 자동차소재·산업용필름 사업부를 현대차그룹 계열사인 현대비앤지스틸 현대비앤지스틸 004560 | 코스피 증권정보 현재가 12,700 전일대비 350 등락률 +2.83% 거래량 189,708 전일가 12,350 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 현대비앤지스틸, 주가 8970원 (11.57%)… 게시판 '북적'현대차그룹 12개 상장 전 계열사, 주총서 전자투표제 도입[클릭 e종목]"현대비앤지스틸, 니켈 가격 상승…가치 재평가 기대" close 에 매각할 것으로 알려졌다.

25일 업계에 따르면 LG하우시스는 뱅크오브아메리카(BOA)를 매각 주관사로 정하고 현대비앤지스틸과 인수 여부를 타진해온 것으로 전해졌다.

LG하우시스 자동차소재·산업용 필름 사업부는 2019년 218억원의 적자를 냈고, 지난해 3분기까지 350억원의 영업손실이 발생했다.

회사 관계자는 "매각 진행 상황은 양사 비밀유지 준수 계약에 따라 확인해줄 수 없다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr