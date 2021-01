[아시아경제 오현길 기자] 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 6,000 등락률 +2.19% 거래량 81,329 전일가 273,500 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 대한유화, 석유화학 테마 상승세에 17.66% ↑배당 이슈 끝…실적 기업에 눈 돌려라국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고 close 는 1400억원 규모의 부타디엔 생산시설 투자를 결정했다고 25일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr