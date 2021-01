주터키한국문화원, GKS 온라인 설명회 개최

500여명 참여…GKS 선발지침 등 안내

[아시아경제 한진주 기자] 주터키한국문화원이 정부초청 외국인장학생 선발 프로그램(GKS) 온라인 설명회를 개최했다.

국립국제교육원이 주관하는 GKS 설명회는 22일(현지시간) 줌과 유튜브 등으로 생중계됐고 500여명이 참여했다. 토픽 3급 이상 보유자에게 10% 가산점을 부여하는 내용 등 새로운 선발 지침에 대해 안내했다.

질의응답 시간에는 터키 대학원·학부 선발자들이 직접 지원 희망자들의 질문에 답변했다. 터키 현지 학생들은 한국어 공부 방법과 GKS 합격 후 유학생활, 이공계 전공 관련 유학 등에 대해 질의했다.

서울대 박사과정을 밟고 있는 메르베 괵크멘은 “한국은 수준 높은 교육제도를 기반으로 세계적인 대학을 여럿 보유한 나라로 케이팝, 한류드라마와 영화 등 문화적으로도 세계인들에게 큰 관심을 끌고 있으며 특히 문화적, 언어적으로 유사성이 많은 유학생활은 터키 학생들에게 꿈을 펼칠 수 있는 큰 기회로 여겨지고 있다"고 밝혔다.

박기홍 주터키한국문화원장은 “한국유학을 꿈꾸는 학생들에게 유익한 정보를 제공하고 목표 실현에 도움이 될 수 있도록 앞으로도 이와 같은 교육 관련 행사를 이어나갈 것"이라며 "2월부터는 기존 문화원의 유학상담실을 온라인으로도 확장하여 매주 3일 실시간 온라인으로 교육상담이 이뤄지도록 할 예정"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr