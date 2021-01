진에어, 울산·포항 노선 이벤트…숙박권 등 경품 증정

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 450 등락률 +2.65% 거래량 250,082 전일가 16,950 2021.01.25 11:27 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 2.31% ↑진에어, '집에서 즐기는 기내식' 1만개 판매 돌파진에어, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 2.21% ↑ close 는 이달 25일부터 다음달 7일까지 2주간 김포~울산과 김포~포항 노선을 대상으로 이벤트를 진행한다 밝혔다.

진에어는 홈페이지 예매 고객을 대상으로 경품 및 운임 할인 이벤트를 펼친다. 이벤트 기간 동안 이날부터 3월 27일 사이에 운항하는 김포~포항, 김포~울산 노선을 예매한 고객은 자동으로 응모되며 추첨을 통해 다양한 경품이 지급된다.

경품은 호텔 및 게스트하우스 숙박권, 요트 투어 탑승권, 운하크루즈 탑승권, 관광택시 이용권, 캠프닉(캠핑+피크닉) 패키지 등 해당 지역에서 사용할 수 있는 여행 상품들로 구성되어있다. 당첨자는 다음달 9일 진에어 홈페이지에서 발표된다.

5000원 즉시할인 혜택도 주어진다. 이벤트 페이지에서 지니쿠폰 5천원 할인 쿠폰을 내려 받아 예매 단계에서 사용하면 된다.

진에어 인스타그램에서는 댓글 이벤트를 진행한다. 이벤트 게시글에 울산 또는 포항으로 이행시 댓글을 남긴 고객 중 33명을 선정해 한옥 숙박권(1명), 요트 투어 탑승권(2명), 필름카메라 세트(30명)를 증정할 예정이다.

진에어는 "해당 노선을 이용하는 고객들에게 보다 실질적인 여행 혜택을 드리고자 이번 이벤트를 진행하게 됐다"며 "항공 수요 창출이 지역 공항과 관광 산업 활성화로 이어질 수 있도록 더욱 다양한 노력을 기울이겠다"고 말했다.

한편, 진에어는 지난해 7월 울산과 포항에 동시 취항했다. 김포~울산 노선의 경우 김포공항에서 월요일~목요일 오전 10시 30분, 금요일~일요일 오전 8시 30분에 첫 편이 출발한다. 김포~포항 노선의 김포공항 출발시간은 매일 오전 8시 30분이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr