함평군, 임기제 공무원 ‘11개 분야 17명’ 공개 채용

25~27일 접수

[함평=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군은 지방 임기제 공무원을 공개 채용한다고 22일 밝혔다.

채용 규모는 ▲변호사(6급 상당) ▲연설문 작성(7급 상당) ▲도시재생센터장(시간선택제임기제 나급) ▲평생교육 및 멸종위기 야생식물 운영(시간선택제임기제 라급) ▲야생동물 사육관리(8급 상당·시간선택제임기제 마급) ▲농기계 임대사업(시간선택제임기제 다급) ▲치매안심센터 간호사·작업치료사(시간선택제임기제 마급) ▲정신건강복지센터 간호사·사회복지사(시간선택제임기제 마급) 등 총 11개 분야에 17명이다.

이들은 각 부서에서 소송업무, 연설문 작성 등의 전문적인 사항을 전담하게 된다.

접수기간은 이달 25일부터 27일까지 3일 간이다.

지원희망자는 응시원서와 구비서류 등을 갖춰 함평군청 총무과로 직접 방문 또는 등기우편으로 접수하면 된다.

군은 접수한 서류를 바탕으로 1차 서류심사와 2차 면접시험 등을 거쳐 오는 2월 중 합격자를 최종 확정할 예정이다.

응시자격 등 채용과 관련한 기타 자세한 사항은 함평군청 홈페이지 ‘위원회 고시공고’란을 참고하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr