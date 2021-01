쌍용차 노조, 대의원 회의 열고 임금 일부 지연 지급 논의

부품사 현금 지급에 유동성 위기 고조

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차 노조가 임금 지연 지급 안을 논의했다. 부품을 현금 지급 형태로 공급 받고 있어 유동성 위기가 고조되면서 나온 방안으로 풀이된다.

21일 업계에 따르면 쌍용차 기업노조는 이날 대의원회의를 열고 조합원 임금을 30~50% 가량 지연 지급하는 방안에 대해 논의했다.

업계 관계자는 "얼마나 임금을 줄일지 이날 확정된 건 아니다"며 "이달과 다음달 임금 일부가 지연 지급될 수 있다고 한다"고 전했다.

최근 쌍용차 유동성 위기가 심각해지자 이번 임금 삭감 논의가 시작됐다. 쌍용차가 지난해 말 법정관리를 신청하면서 일부 협력업체들이 부품공급을 거부했다. 이에 쌍용차는 지난달 24일과 28일 평택공장 가동도 중단한 바 있다.

국내 현대모비스 등 대기업 부품사의 경우 부품공급을 재개했지만 보그워너오창(T/C 어셈블리), 콘티넨탈오토모티브(콤비 미터) 등 외국계 부품사가 끝까지 납품을 거부했다.

다만 쌍용차는 공식 납품 계약을 연장하지 못하고 일 단위로 현금을 지급하는 등의 방식으로 부품을 공급받고 있다. 업계 관계자는 "쌍용차의 유동성 사정으로는 부품사 대금 지급에 빠듯한 상황"이라서 "직원들에게 양해를 구하려는 것으로 보인다"고 설명했다.

이와 관련해 구체적인 내용은 22일 기업노조 위원장이 참석한 노조 대의원 간담회에서 논의되는 것으로 알려졌다. 또한 쌍용차 매각 협상을 하루 앞두고 있는 상황이라서 기업노조는 이번 간담회를 통해 이동걸 산업은행 회장의 요구안에 대해 논의할 가능성도 제기된다. 이 회장은 지난 12일 쌍용차 지원조건으로 노조에 '임금 및 단체협약 3년 유지' ,'흑자 전환까지 무분규'를 제시했다.

반면 이에 대해 소수노조인 민주노총 쌍용차 지부는 반발하고 있다. 쌍용차 지부는 이날 오전 서울 여의도동산업은행 앞에서 반대집회를 열고 항의서한을 전달했다. 쌍용차의 무분규는 2009년부터 11년간 이어졌고, 노조법상 단체협약은 2년을 넘길 수 없도록 정해져 있는데 이 회장이 무리한 주장을 한다는 취지다.

