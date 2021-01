[아시아경제 최대열 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,800 전일대비 100 등락률 +0.64% 거래량 1,328,450 전일가 15,700 2021.01.21 15:30 장마감 관련기사 박찬구 회장 "금호 명맥 지키기 위해 금호리조트 인수했다"금호석유화학, 금호리조트 우선협상대상자 선정아시아나항공, 'A380 당일치기 해외여행' 운항 재개 close 은 계열사 에어서울에 운영자금 300억원을 빌려주기로 했다고 21일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr