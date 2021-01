◇5급 승진

▲방림1동장 이해구 ▲주월1동장 양동석 ▲혁신정책과 조미희 ▲자치행정과 김현아 ▲복지정책과 류성자 ▲건강증진과장 양미애

◇5급 전보

▲기획실장 조정범 ▲홍보담당관 박상준 ▲감사담당관 김진옥 ▲교육지원과장 신재옥 ▲청소행정과장 안길웅 ▲여성가족과장 안명희 ▲의회운영전문위원 이정권 ▲기획총무전문위원 김미희 ▲보건위생과장 김성재 ▲백운1동장 양영호 ▲백운2동장 박준영 ▲도시재생과장 강동일 ▲봉선2동장 송승헌

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr