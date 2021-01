대동병원 손인혜 간호부장, 보건복지부장관 표창 수상

간호인력 관리모델 제시, 근무환경·처우 개선 공 인정받아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대동병원(병원장 박경환)의 손인혜 간호부장이 간호인력 근무환경 개선에 공을 인정받아 보건복지부 장관 표창을 수상했다.

보건복지부(장관 권덕철)는 코로나19로 별도 시상식을 개최하지 않고 표창장만 전달했으며, 대동병원은 지난 20일 보건복지부 장관을 대신해 대동병원 박경환 병원장이 표창장 수여식을 진행했다.

손인혜 간호부장은 간호·간병통합서비스 병동에 행정사무 전담인력을 도입하고 간호사와 수간호사 등 직무와 직급별 업무지침서를 개발해 간호업무 개선에 기여했다.

손 간호부장은 간호인력의 업무능력 향상을 위해 순환근무제를 적극 도입하고 직원의 만족도 향상을 위해 간호등급 1등급을 유지하며 간호서비스의 질적 향상을 이끄는 등 지속적인 투자와 노력으로 지역사회의 모범적인 간호인력 관리모델을 제시해 좋은 평가를 받고 있다.

간호·간병통합서비스를 보편적 간호 서비스로 정착시키기 위해 지난해 3월부터 행정사무 전담인력을 도입해 간호 업무 외의 행정, 사무, 원무, 안내 등의 업무를 지원하게 해 병동 운영에 필수적인 간호 인력의 업무 간소화를 이끌며 간호의 질을 높였다는 평가다.

실제 8개 간호·간병통합서비스 병동에 근무하는 간호사를 대상으로 행정사무 전담인력 도입 전후를 조사한 결과 간호 외 업무량이 83% 감소하였고 담당 환자 순회 횟수가 평균 1.5회에서 3회로 증가하는 등 간호업무 만족도가 85%로 향상됐다.

손 부장은 또 임상에서 간호의 질 향상을 위한 핵심인력인 수간호사를 위해 수간호사용 업무지침서를 개발했다.

수간호사의 역할 정의와 그에 따른 업무 분장과 운영의 기준을 제시하고 잘 활용할 수 있도록 해 수간호사 역량 강화와 업무개선에 크게 기여했다.

손인혜 간호부장은 “환자 안전과 높은 수준의 간호 서비스 제공을 위해 간호업무만 집중할 수 있는 환경과 여건은 필수이며 원활한 병동 업무를 위해 행정과 사무 업무에 공백이 없어야 한다”고 말했다.

그는 또 “병원조직의 혁신과 발전을 위해 기존의 틀을 깨고 이를 연결할 수 있는 새로운 직군 도입을 통해 간호 인력의 업무 만족도와 간호 질을 높이며 이를 통해 환자의 만족도 향상에 긍정 효과를 미치게 됐다”라고 말했다.

또 “이러한 성과를 이루기까지 아낌없이 지원해 준 대동병원 모든 의료진과 직원에게 영광을 돌리고 싶다”고 소감을 밝혔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr