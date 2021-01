초등학생 돌봄 고민 해결...서대문구 홍제3동 '친구랑' 개원

2019년 6월 북가좌1동, 작년 11월 연희동에 이은 3호 우리동네키움센터...놀이구조물과 무대, 혼합현실 체험관, 어린이 요리교실 등 설치...미술상담과 영양교육 등 다양한 프로그램으로 돌봄의 질적서비스 강화...식사 제공하고 토요일에도 운영, '상시 돌봄' 아동 정원 40명



[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 지역사회 내 돌봄체계 강화를 위해 홍제3동에 초등학생 방과 후 돌봄시설인 ‘우리동네키움센터 친구랑’(간호대로 35-12)을 조성, 25일 개원한다.

2019년6월 북가좌1동 1호점, 지난해 11월 연희동 2호점에 이어 서대문구에서 세 번째로 문을 여는 이곳은 맞벌이 가정 등 자녀에게 생활근거리에서 돌봄서비스를 제공한다.

구는 지난해 9월 문을 닫은 홍제3동 방과후교실 4층 건물(총면적 283㎡)을 리모델링, ▲신체활동을 할 수 있는 놀이구조물과 무대 ▲동작 인식 센서를 이용한 혼합현실 체험관 ▲어린이 요리교실 등을 설치했다.

정원은 매일 이용하는 ‘상시 돌봄 아동’ 40명, 필요시에만 이용하는 ‘일시 돌봄 아동’ 8명으로 앞선 2곳 센터에 비해 2배 규모다.

비용은 상시 돌봄 이용 시 월 5만 원, 일시 돌봄 이용 시에는 하루 2500원이다.

센터장, 부센터장을 포함한 5명의 돌봄교사와 조리사 1명이 상주해 학기 중 평일 오후 1시∼8시, 방학 중에는 평일 오전 8∼오후 8시 운영한다.

토요일에도 오전 9시부터 오후 2시까지 돌봄서비스를 제공해 주말에 일하는 부모들의 부담을 덜어 줄 것으로 기대된다.

추가 비용 없이 방학 중에 점심과 저녁, 학기 중에는 저녁 식사를 할 수 있는 것도 장점이다.

센터에서는 기본 돌봄프로그램으로 일상생활 및 위생·건강 관리를 비롯해 급식과 간식 제공, 생활안전 지도 등을 수행한다.

또 학교 온라인 학습을 지원하고 어린이들의 균형 있는 성장을 위해 영어, 미술, 독서토론, 보드게임, 요리, 나들이, 전통놀이, 텃밭가꾸기 등 다양한 활동을 진행한다.

홍제3동 센터는 ‘마을 연계 융합형’ 모델로, 지역 내 기관들과의 연계 협력과 돌봄 네트워크 지원 등을 추진한다.

특히 서대문구 청소년상담복지센터, 서대문구보건소, 서대문구 건강가정다문화가족지원센터 등과 연계해 아동미술상담과 영양교육 등의 다채로운 프로그램을 운영하며 돌봄의 질적서비스를 강화한다.

방역수칙을 철저히 준수해 하루 2회 발열체크, 하루 1회 방역 소독, 외부인 출입제한 등을 시행한다.

문석진 구청장은 “아동인구와 맞벌이가구 등을 감안해 돌봄 수요가 많은 지역을 중심으로 올해 3곳에 센터를 추가로 설치할 계획”이라며 “안심하고 아이를 키울 수 있는 서대문구를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr