광주시, 내달 1일까지 5·18사적지 29곳 일제 점검

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 5·18민주화운동 제41주년 기념일을 앞두고 내달 1일까지 5·18사적지 일제점검을 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 점검은 시 전역의 5·18사적지 29곳과 표지석 등의 시설물을 자치구와 교차 점검해 시설물 훼손유무 등을 세밀히 조사하고, 다가오는 제41주년 기념행사를 대비한 환경정비도 동시에 진행한다.

사적지 점검이 완료되면 결과에 따라 정비계획을 수립해 제41주년 기념행사가 열리는 5월 이전에 시설물 보수·정비를 완료할 계획이다.

옛 국군광주병원을 포함한 505보안부대 옛터, 옛 광주적십자병원과 같이 통제면적이 광범위하면서 원형복원할 건축물이 있는 사적지는 5·18단체, 위탁경비 업체와 함께 순찰을 강화하고 보안장비를 추가 설치할 예정이다.

김종원 시 5·18선양과장은 “코로나19로 지난해에는 다양한 행사가 이뤄지지 못했지만 올해에는 코로나19가 종식돼 제41주년 기념행사에 국내외 많은 관람객들이 방문 할 수 있기를 기대한다”며 “5·18사적지는 우리 광주시민의 재산이자 지켜야 될 자존심이면서 광주민주화운동의 큰 자산으로 시민 모두가 사적지를 소중히 생각하고 관심 있게 지켜봐 주기를 바란다”고 말했다.

