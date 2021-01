[아시아경제 송승섭 기자]▲최규심씨 별세, 신현호(신소아청소년의원원장)·신현준(한국신용정보원장)씨 모친상, 최윤애·손정민(글로벌퓨쳐그룹 대표)씨 시모상 = 18일, 강원도 동해시 근로복지공단 동해병원 장례식장 VIP실, 발인 20일 오전 8시. ☎ 033-535-3001

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr