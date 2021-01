엔씨 K팝 플랫폼 '유니버스' 28일 출시

[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 K팝 엔터테인먼트 플랫폼 '유니버스'를 오는 28일 출시한다.

21일 엔씨에 따르면 유니버스는 온·오프라인 팬덤 활동을 모바일에서 즐길 수 있는 올인원(All-in-one) 플랫폼이다. 엔씨의 IT 기술력을 활용한 다양한 콘텐츠를 통해 아티스트와 팬을 연결한다.

유니버스의 사전 예약은 이날 기준 400만을 돌파했다. 188개국의 팬들이 사전 예약에 참여했다. 해외 이용자 비중은 80%다.

엔씨는 아이즈원, 몬스타엑스,강다니엘 등이 참여하는 온라인 라이브 콘서트 '유니콘(UNI-KON)'을 내달 14일에 개최한다. 유니버스 앱을 통해 전세계 생중계할 예정이다.

엔씨는 증강현실(AR),혼합현실(MR) 등 확장현실(XR) 기술을 콘서트에 활용하고 다양한 각도에서 공연을 관람할 수 있는 멀티뷰 기능도 제공한다.

유니버스와 유니콘에 대한 자세한 정보는 공식 사이트에서 확인할 수 있다.

