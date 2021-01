삼성카드 "갤럭시S21, 삼성카드로 최대 72만원 할인받으세요"

'T 라이트 삼성카드'로 라이트할부 이용시

최대 72만원 할인 제공

2월말까지 선착순 2000명에게 10만원 캐시백도

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 삼성전자 갤럭시S21을 보다 알뜰하게 구매할 수 있도록 통신사 제휴카드를 통한 휴대폰 장기할부 서비스와 할인 혜택 등을 제공한다고 21일 밝혔다.

SK텔레콤과 제휴를 맺고 출시한 'T 라이트 삼성카드'는 24·36개월 휴대폰 장기할부 서비스인 라이트할부를 제공한다. T 라이트 삼성카드로 SK텔레콤에서 라이트할부 서비스를 이용해 갤럭시S21 등 행사 제품을 구매할 경우 전월 신용카드 이용실적에 따라 최대 월 2만원의 결제일 할인 혜택이 제공된다. 24개월 라이트할부는 최대 48만원, 36개월 라이트할부는 최대 72만원까지 혜택을 받을 수 있다.

추가로 오는 2월 28일까지 T 라이트 삼성카드로 라이트할부를 80만원이상 이용해 갤럭시S21 등 행사 제품을 구매한 고객 2000명에게 10만원 캐시백을 선착순으로 제공한다.

또 T 라이트 삼성카드 이용 고객이 SKT T월드 또는 삼성카드 홈페이지에서 '프로모션 T 트리플할인'을 신청하면 다양한 제휴사에서 혜택을 받을 수 있다. 이마트, E1, 왓챠, 캐롯손해보험에서 전월 이용금액에 따라 각 1000원씩 결제일 할인을 받을 수 있어 월 최대 4000원의 할인 혜택을 누릴 수 있다. 이마트는 12개월, E1·왓챠·캐롯손해보험은 24개월간 혜택이 제공된다.

