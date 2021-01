경기도 어린이집·학교 등 음용 지하수 11.3% '부적합'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 어린이집, 학교, 요양원 등 교육 복지시설 내 음용 지하수 중 11.3%가 부적합한 것으로 나타났다. 특히 일부 시설에서는 수차례 점검과 개선명령에도 불구하고 기준치의 수 십 배가 넘는 세균과 대장균군이 검출됐다.

경기도수자원본부는 21일 지난해 6월부터 11월까지 도내 지하수를 이용하는 교육 복지시설 1004곳 중 음용시설 221곳을 대상으로 3차례에 걸쳐 경기도보건환경연구원에 의뢰해 전수 정밀 수질검사를 실시한 결과 25곳이 부적합 판정을 받았다고 밝혔다.

이번 검사는 인천 붉은 수돗물 사태와 관련해 선제적 대응을 하라는 이재명 경기도지사의 지시에 따라 진행됐다.

검사는 일반세균, 총대장균군, 분원성 대장균군, 질산성 질소, 암모니아성 질소, 과망간산 칼륨소비량 등 총 6개 항목으로 나눠 이뤄졌다.

부적합 판정을 받은 25곳을 보면 안성시의 한 어린이집에서는 1, 2차 부적합 판정을 받은 뒤 3차에서도 실내 수도꼭지(원수)에서 질산성 질소가 초과 검출됐다. 실내 정수기에서도 일반세균이 기준치보다 38배 이상 나와 최종 부적합 판정을 받았다.

양평군의 노인복지시설에서도 1~3차 검사에서 모두 기준치를 웃도는 일반세균과 대장균군이 검출됐다.

도 수자원본부는 이에 따라 최종 부적합 시설 25곳에 대해 즉시 음용중지 후 원수 부적합시설에 대해서는 주변환경정비, 관정청소, 시설소독 등 개선 조치했다. 또 정수 부적합시설은 생수사용, 정수기 점검 등의 조치를 하도록 시ㆍ군에 통보했다.

이재영 도 수자원본부장은 "이번 전수검사는 어린이, 노인 등 취약계층이 이용하는 시설을 집중적으로 점검했다는 데 의의가 있다"며 "먹는 물은 도민건강과 안전에 지대한 영향을 미치는 만큼 취약계층이 믿고 마실 수 있는 공공 지하수 공급에 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

