넵스, 프로골퍼 박성현 선수 후원 협약 연장…8년 연속 스폰서

[아시아경제 김보경 기자] 글로벌 종합가구 전문기업 넵스(NEFS)가 20일 프로골퍼 박성현 선수(28, 솔레어) 후원 협약을 연장했다.

넵스는 박성현 선수와 2014년 메인 스폰서 3년 후원 협약을 체결하며 첫 인연을 맺었다. 2017년부터는 서브 스폰서 협약을 통해 적극적인 지원을 이어오고 있다.

넵스 측은 세계 대회에서 박성현 선수의 기량 향상과 좋은 성적에 기여해 국내 골프 스포츠 산업 발전에도 이바지하고자 후원 협약을 연장한다고 밝혔다.

이번 후원 협약 체결로 박성현 선수는 후원금을 비롯한 다양한 지원을 받게 된다. 올해 연말까지 넵스 제품 관련 행사에 참여하는 등 넵스의 다양한 브랜드 활동에 함께 할 예정이다.

강동호 넵스 대표는 "2014년 박성현 선수의 슈퍼루키 시절부터 8년 연속 공식 스폰서로 활동할 수 있어 영광"이라고 밝혔다.

이어 "박성현 선수가 국내외 무대에서 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "앞으로도 국내 스포츠 발전을 위해 잠재력과 성장 가능성이 높은 유망주를 발굴하는데 힘쓸 계획"이라고 말했다.

한편 넵스는 2009년 KLPGA 넵스 마스터피스를 시작으로 KPGA 넵스 헤리티지, 넵스 헤리티지 주니어 등의 대회를 개최해왔다.

현재 세계 톱 랭커에 이른 박성현, 고진영 등 우수 선수들을 신규 발굴하는 등 국내 유망주 발굴 및 양성, 국내 골프 스포츠 산업의 발전을 위한 다양한 노력을 이어가고 있다.

