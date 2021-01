금호타이어, 스마트 타이어 시스템 특허 출원…하반기 상용화

[아시아경제 이기민 기자] 금호타이어가 최근 타이어 센서 모듈 및 무선 통신기 등의 KC인증과 국내 통신인증을 획득하고 타이어 정보 관리 시스템 특허까지 출원했다고 21일 밝혔다.

금호타이어는 스마트 타이어 시스템 상용화를 위해 전자통신 전문업체인 ㈜삼진, ㈜루트링크 등과 협업해 센서모듈 및 무선통신기 등을 개발·제작 중이며, 하반기 출시를 앞두고 최종 운영 테스트도 진행하고 있다.

스마트 타이어 시스템은 각 타이어 내부에 장착된 센서모듈과 운전석에 설치된 전용 무선통신기로 구성돼 있어 주행 중 공기압, 온도, 주행시간, 가속도 등 타이어의 상태를 모니터링하고 운전자에게 경고 및 주의 알림을 전해 사고를 예방해준다.

시스템이 상용화되면 일반 승용차의 경우 스마트폰 어플을 통해 운전자가 쉽고 편하게 타이어 및 관련 정보를 관리할 수 있다. 특히 통신사 및 관련 기관과의 연계를 통해 빠른 날씨 변화 또는 포트홀, 범프, 블랙 아이스 등의 노면 확인까지 가능해 보다 안전하고 편리한 교통정보 제공까지 가능하다. 또한 버스, 택시, 트럭, 차량 공유 업체 등이 이 시스템을 활용할 경우 실질적인 타이어 및 차량 운영 정보를 통해 보다 경제적이고 효율적인 관리까지 가능하다.

금호타이어는 현재 진행 중인 상용차량 테스트 정보를 바탕으로 타이어 정보 통합중앙관리시스템을 최종 점검해 하반기 내 상용화를 추진하고 있다. 무엇보다 시스템 특성상 보다 다양한 데이터 베이스 및 운행정보 활용을 위해 현재 국내 주요 통신사와 기술 협의를 논의중이며 통신사와의 협업이 진행되면 보다 정확하고 다양한 서비스 제공도 가능할 것으로 예상된다.

정일택 금호타이어 연구본부장 부사장은 "우리는 가늠하기 어려울 정도로 빠르게 발전하는 시대를 살고 있다. 금호타이어는 이런 환경 변화에 한발 앞서 준비하지 못하면 미래는 없다는 생각으로 어려운 환경 속에서도 꾸준히 연구개발(R&D)에 힘써왔다"며 "앞으로 완성차기업, 통신사, 관련 기관과의 협업을 통해 고객들에게 더 편리하고 안전한 모빌리티 환경을 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

